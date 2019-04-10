台鐵第四代票務系統昨日正式上線，開放民眾預定4月23日以後個人票。立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍、台鐵局長張政源就新代系統辦理情況進行報告，立委李昆澤指出，目前新代系統無法查詢西部幹線餘票，直說「不可一代不如一代」，張政源則表示，4月底將完成建置，屆時就可供查詢。

台鐵新代票務系統現昨全面開放，目前賣出車票已破萬張，系統運作順暢。但李昆澤指出，新系統穩定性還需加強，在查詢同一車次餘票時，經常一下顯示有位子，一下又顯示沒有空位，要求台鐵檢討。

李昆澤表示，新代系統為了防機器人、防駭客所設置的機制，恐怕會太過複雜導致擾民，反而擋了一般使用者，他舉例該機制會透過圖片辨識系統、語音測試辨別，但圖片太複雜，語音還是英文，速度又很快，對於老年人或視力不佳者，恐怕有使用困難。

李昆澤也說，過去舊系統可以全面查詢剩餘車票，目前新代系統卻只能查詢東部幹線餘票，直說是「一代不如一代」。對此，張政源解釋，是因為西部幹線較複雜，因此是「先東後西」，也承諾4月底就會完成建置，屆時就可全面查詢餘票。

另外關於普悠瑪事故懲處問題，立委鄭寶清說，絕對不可高高舉起、輕輕放下，林佳龍表示，台鐵前局長范植谷的懲處已由1小過加重為1大過與2小過。

鄭寶清提問「那另一名前局長、觀光局長周永暉呢？」林佳龍則說，周永暉的情況稍有不同，由於當初普悠馬的採購、驗收與ATP建置等，都是在范植谷任內進行，對於周的懲處還需討論，不過他也說「初步了解會再加重」，程度則須待看到報告內容才能得知。

(中時 )