前總統陳水扁是否特赦，成為民進黨2020內部角力的另一戰場，前行政院長賴清德昨與「館長」陳之漢一同直播，表示赦扁有助社會和諧，有議員則認為陳現在在外趴趴走，質疑是否還適用保外就醫。對此，台北市長柯文哲感嘆，該處理的時候不處理。至於是否認為陳還適合保外就醫？柯則大嘆一口氣「這實在是，我也不知道」。

台北市長柯文哲曾擔任陳水扁醫療小組召集人，對於有議員質疑陳水扁現在是否仍符合保外就醫的原則，柯文哲10日受訪表示，「阿扁當時的狀況是...我也覺得應該要把他放出來，真的是很不好，至於現在...這個就是...該處理的時候不處理，要怎麼辦」。

媒體追問柯認為陳現在適合保外就醫嗎？柯則大嘆一口氣「這實在是，我也不知道」。

媒體追問陳水扁被發現自拍的時候手很穩？柯聽聞哈哈大笑，並說陳水扁焦慮的時候還是會抖，不過主要還不是在那，「阿，這題實在不好答」。

(中時 )