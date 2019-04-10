日本將於2024年發行新紙鈔，這是日本時隔20年發行新鈔。日本第一生命經濟研究所首席經濟分析師永濱利廣預估，換新鈔的經濟效應可望達1.6兆日圓(約新台幣4千5百億元)。

財務省9日公布換新鈔的消息後，東京股市的紙鈔辨識機、自動提款機、自動販賣機等相關機器製造廠的股價都飆漲，有的還漲停板。

紙鈔辨識機大廠「日本金錢機械」9日的收盤價較前1個交易日上漲8.6％。銷售辨識偽鈔機器的「GLORY」公司9日的收盤價也漲了7.9％，該公司公關向日媒表示，日本前次發行新紙鈔的2004年時，前後3年的銷售額成長了900億日圓，這次會造成多大的影響，目前還無法判斷。

飲料大廠麒麟(Kirin Beverage)指出，自動販賣機必須更新辨識偽鈔系統，目前在全日本約設置了20萬台自動販賣機，今後還將調查需更新的機器數量。銀行等在日本全國各地約設有24萬5千台自動提款機，這些提款機也必須更換或修改系統。

第一生命經濟研究所首席經濟分析師永濱利廣指出，預估原材料、墨水等的需求約6114億日圓；機器的改修、採購約3724億日圓；自動販賣機製造廠約6064億日圓等，估計整體的經濟效應將達1.6兆日圓。此外，由於自動販賣機的數量較2004年增加了許多，故經濟效應可能超過2倍。

日本目前流通的1萬日圓紙鈔在2018年底時首次突破100兆日圓，預計其中的半數被民眾深藏家中，有可能是瞞著家人的存款，或逃漏稅、未申告的存款等。經濟學家須田慎一郎則指出，發行新鈔後，這些原本不見天日的舊鈔可能會重新曝光，期待能借換新鈔的機會轉換成一般消費。

安倍政府正大力推動無現金消費，新紙鈔發行後的5年，用現金的自動販賣機、提款機等可能減少。許多零售業為配合政府，已引進不用現金的收銀機，故這次換新鈔是否還會像前次那樣引起很大的波及經濟效應還很難說。

(中時 )