高雄市長韓國瑜是否參選2020總統大選，文化大學新聞系主任胡幼偉昨天、今天連發兩篇臉書表示， 沒有韓國瑜何時表態的問題：只有國民黨何時完成徵召程序的問題；在國民黨決定不辦初選，完成徵召程序前，韓國瑜不會明確表態；國民黨完成徵召程序後，老韓會接受徵召。

胡幼偉昨在臉書表示，除非國民黨中央決定徵召韓國瑜為總統候選人，否則韓絕對不會先說他要不要選總統！

因為他已經講過！如果國民黨要搞初選，他不會去領表登記。所以，國民黨如果要韓做總統候選人，只有兩種可能：1. 中常會多數通過徵召韓為總統候選人，黨全代會時核備通過，正式提名。2. 中常會決定辦初選，某人勝出，黨全代會時，多數黨代表通過換掉某人，徵召韓國瑜為總統候選人。

胡幼偉強調，沒有韓國瑜何時表態的問題；只有黨中央何時完成徵召程序的問題！如果黨中央完成了徵召程序，表示不辦初選了。也表示「敦公、阿倫和喬公」確定不選了，到那個地步，韓國瑜還會不接受徵召嗎？若是所有大咖真的都不選了，黨也完成徵召程序了，韓國瑜也不敢說半個不字！他要敢說不，在藍營裡也不用混了！

「這一局，沒有老韓的事，只有吳敦公、阿倫、喬公、中常委或黨代表的事。這些人都搞定了，老韓自然就出場了嘛」！

(中時 )