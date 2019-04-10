效力於馬林魚的陳偉殷今(10日)天中繼出賽，在第6局登板對上紅人，僅投2局狂遭對手砲擊，被敲7支安打包含4發全壘打，共失10分責失，刷新個人生涯掉最多分紀錄，而馬林魚最終以0比14輸給紅人。不過同時陳偉殷也達成大聯盟生涯1000局里程碑，成為亞洲投手第5人。

陳偉殷在第6局接替馬林魚先發厄瑞納（Jose Urena）投球，一開始就讓紅人以安打和保送堆疊壘包，再因隊友失誤，被打出安打後一口氣失掉兩分。接著遭轟「背靠背靠背全壘打」，坎普（Matt Kemp）打了一發3分炮後，瓦瑞茲（Eugenio Suarez）和薛伯勒（Scott Schebler）接連各敲一支左外野陽春全壘打。紅人在主場上演全壘打煙火秀，而陳偉殷在該局一口氣失掉7分。

7局上教練並沒有換下陳偉殷，續投後情況並沒有好轉，再讓法默（Kyle Farmer）敲出一發3分炮，該局投了1保送，被敲2支安打，再丟3分。

陳偉殷防禦率暴漲到24.75，上演生涯最慘烈一戰。（美聯社）

陳偉殷本日中繼2局，被敲7支安打包含4發全壘打，以及2保送及3次三振，狂失10分都是自責分，防禦率暴漲到24.75，上演生涯最慘烈一戰。不過同時達成生涯第1000局的里程碑，為台灣史上第一人，也是亞洲投手繼朴贊浩、野茂英雄、大家友和、黑田博樹後第5人達成。

賽後陳偉殷接受媒體採訪時說：「投球動作和心態上都想盡力做好，但都沒有做到，會盡量保持好的感覺和心情，盡量去嘗試丟，往好的方向去想，但可惜都沒辦法做到，可能是自己的問題比較多。」從先發改為中繼角色，是否上場都要等教練通知，對此陳偉殷認為不能有任何藉口，必需做好身為投手該做的事。

(中時電子報)