陸委會主委陳明通日前的禽獸說，引發譁然，大陸國台辦發言人馬曉光10日表示，陳口出惡言，充分說明眼裡根本沒有民生疾苦，心中完全沒有百姓福祉，暴露了踐踏人民利益的一貫立場，最終只會被人民所唾棄。

對於陳明通的禽獸說，馬曉光10日表示，台灣同胞有追求美好生活的權利。 臺灣同胞希望加強兩岸交流合作、發展經濟、改善民生，期盼更好的生活、更大的發展，這是他們的利益所在。臺灣縣市長來大陸，就是順應民眾的需求，為臺灣鄉親的勞動成果尋找出路。

馬曉光說，「我們秉持『兩岸一家親』理念，積極推動兩岸城市交流，努力擴大臺灣同胞的受益面和獲得感」。 在兩岸城市交流中，使臺灣民眾的勞動成果、智慧和汗水，通過兩岸同胞感情的紐帶轉化為扎扎實實的收穫和更加美好的生活。

他話鋒一轉稱，與之形成鮮明對比的是，民進黨當局出於一黨一己之私，以各種手段干擾限制兩岸交流合作，大肆進行政治操作，損害臺灣同胞的利益。 對於臺灣民眾追求美好生活不僅橫加阻撓，而且口出惡言，甚至比作「禽獸」，充分說明他們眼裡根本沒有民生疾苦，心中完全沒有百姓福祉，暴露了他們踐踏人民利益的一貫立場，最終只會被人民所唾棄。

(旺報 )