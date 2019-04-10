藍委呂玉玲、蔣萬安10日召開「捍衛軍人權益」軍改修正記者會，針對去年7月1日上路的民進黨修法版本，提出12點應立即修正的問題，包含「恢復退役上校子女教育補助費」「刪除配偶遺囑年金支領資格55歲及婚姻關係持續10年規定」等。呂並呼籲黨內總統有意參選者，幾乎每位都喊出「二次年改」，應針對軍改修正以具體行動表態，別只是嘴上說說，無法獲得軍公教警消人員支持。

呂玉玲指出，民進黨蠻橫、違憲的修法版本通過至今已9個月，這段時間全台各地修法亂象，民進黨卻視而不見，讓社會亂象更嚴重；且一到選舉，總統蔡英文聲稱最支持國軍，但若支持國軍，怎麼還會有這麼多退伍軍人不滿？她進一步說，行政院政務委員林萬億在去年的軍人釋憲說明會上稱「政府對軍人的最終支付責任，只有在戰時才有」，也展現了民進黨對軍人最醜惡的真實一面。

呂玉玲提出的修法版本中，包含《陸海空軍軍官士官服役條例》及《軍人待遇條例》共12點修正，法案重點包含「退休俸基數計算修正為最高36個月的每月薪俸所得平均數」「恢復退役上校子女教育補助費」「就任、再任私立大學教師不停止退休俸」「刪除配偶遺囑年金支領資格55歲及婚姻關係持續10年規定」「軍文職本俸俸給補足差額」等。

呂也說，國民黨內有意角逐2020總統大選的黨內參選人，每位都提過要「二次年改」卻沒版本方向，被質疑騙選票；她呼籲，參選人都應該針對軍改修正以具體行動表態，且如今自己與相關團體已提出修訂版本，也可提供大家參考討論，修正。

與會的八百壯士協會財務長游錦帆則表示，去年立法院審議《陸海空軍軍官士官服役條例》時有召開公聽會，但民進黨完全沒聽到大家的聲音，也不處理大家提出的窒礙因素，更在去年6月強行通過；如今800壯士協會承擔起責任，幫所有退伍袍澤提起訴願、訴訟，國防部、退輔會也正忙於答辯，令人感覺不捨，因現役、退役都是一家人。

他進一步說，如今因政府的不當施政，造成現、退役隔閡，是大家不樂見的，但仍要提出一些問題點，因為現役人員就是明天的退役人員，這些問題若無法解決，現役人員也無法安心在工作崗位上，也無法遂行蔡總統、蔡三軍統帥所謂的強勢驅離政策，「這樣對待軍人，如何落實國家安全？」

游錦帆還說，800壯士協會撰寫了軍公教3版本釋憲申請，如今公教版本仍躺在司法院大法官會議，軍人版本已召開過說明會，並提出13個問題點，但法案如今已通過，釋憲流程也隱晦不明，盼釋憲能透過公開言詞辯論程序，讓事實的爭議點、法理爭論供全民檢視。

(中時 )