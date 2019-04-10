藍委提軍改修正 呼籲黨內太陽們表態 11:312019/04/10 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藍委蔣萬安（左起）、呂玉玲及八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷，針對軍改提出12點應立即修正的問題，並呼籲藍營有意角逐2020總統大選的參選人應對軍改修正表態。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藍委呂玉玲（中）呼籲藍營有意角逐2020總統大選的參選人應對軍改修正表態。（黃世麒攝） 國民黨立委呂玉玲、蔣萬安及八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷10日共同召開記者會，針對軍改提出12點應立即修正的問題，包括「退休俸基數計算修正為最高36個月的每月薪俸所得平均數」、「恢復退役上校子女教育補助費」、「就任再任私立大學教師不停止退休俸」、「刪除配偶遺屬年金支領資格55歲婚姻關係持續10年規定」，以及「軍文職本俸俸給補足差額」等軍人相關權益，並呼籲藍營有意角逐2020總統大選的參選人應對軍改修正表態。 (中時 ) #退休 #呼籲 #遺屬 #年金 #資格 也許您會感興趣 推薦閱讀 退休理財術－退休後投資不中斷 避免坐吃山空 04:092019/04/06 政治 退休族理財 每月收息不傷本 04:092019/04/06 政治 G7外長會議閉幕 籲北京強化智財保護 13:052019/04/07 政治 基富通實驗平台 3家合作投信今出爐 04:102019/04/08 政治 限額1萬名 11日開放預約 04:102019/04/09 政治 《金融》全民退休投資專案，安聯、國泰、群益投信獲選 09:262019/04/09 政治 蘇揆嗆錯？官員：邵子平退休金與註銷戶籍無相關 13:272019/04/09 政治 《基金》嬰兒潮退休，投資避3盲點追6特點 15:432019/04/09 政治 雙重標準 有什麼資格打假 04:102019/04/10 政治 中華女足完勝伊朗 挺進東奧資格賽第3輪 02:202019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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