藍委呂玉玲（中）呼籲藍營有意角逐2020總統大選的參選人應對軍改修正表態。（黃世麒攝）

國民黨立委呂玉玲、蔣萬安及八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷10日共同召開記者會，針對軍改提出12點應立即修正的問題，包括「退休俸基數計算修正為最高36個月的每月薪俸所得平均數」、「恢復退役上校子女教育補助費」、「就任再任私立大學教師不停止退休俸」、「刪除配偶遺屬年金支領資格55歲婚姻關係持續10年規定」，以及「軍文職本俸俸給補足差額」等軍人相關權益，並呼籲藍營有意角逐2020總統大選的參選人應對軍改修正表態。

(中時 )