千萬保管好自己的iPad，別讓小孩亂玩，否則下場就像這位仁兄一樣，要被iPad封鎖近半世紀。

美國「紐約客」週刊記者歐逸文日前在推特求救，說3歲兒子亂玩自己的iPad，導致自己被iPad封鎖近半世紀。

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019

美國「紐約客」週刊（The New Yorker）前任駐北京記者歐逸文（Evan Osnos）7日在推特上向推友求救，他上傳一張iPad螢幕截圖，上面寫著：「iPad故障了，請25,536,442分鐘後再試一次。」原來他的3歲兒子手「ㄐㄧㄢˇ」（台語），嘗試要解鎖爸爸的iPad，一再重複輸入錯誤密碼後就被系統封鎖了。

為免讀者煩心，各大媒體已經貼心將25,536,442分鐘換算為年，粗略計算歐逸文要被自己的iPad封鎖約48年，可望在2067年的某一天解鎖。

歐逸文的iPad會出現封鎖機制，其實源自於蘋果對旗下產品的安全設計：當使用者輸入錯誤密碼試圖解鎖裝置時，輸入錯誤次數愈多，被暫時封鎖的時間就愈長。

歐逸文原本希望推友能幫忙提供建議，不過顯然鄉民更樂於提供餿主意，有人叫他別擔心，直接等48年就好，也有人建議他試試時空旅行。

這種情況究竟有沒有解？蘋果官網建議，使用者必須「回復」裝置來重啟系統，不過如果使用者先前沒有備份資料的話，那麼很遺憾，裝置內所有資料將全數被清除。

不過最終歐逸文選擇進入DFU模式（Device Firmware Upgrade Mode），強制回復系統才總算救回。

(中時電子報)