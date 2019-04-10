防衛省10日確定前一日晚間飛行訓練後失聯的F-35A已墜毀，並已下令暫停同型航機的飛行任務，同時展開搜救行動，目前已在青森附近海域發現了機體部分殘骸。這起失事不僅打擊日航空自衛隊士氣，專家更表示，中國大陸與俄羅斯會嘗試一切方式取得最先進的F35A匿蹤戰機的失事殘骸，一旦落入中俄之手恐會嘗試破解其科技，將嚴重破壞美軍數十年空中優勢。

據《商業內幕》（Business Insider）10日報導，美國空軍中將德圖拉（David Deptula）表示，由於中國大陸及俄羅斯海軍向來在失事的青森外海海域頻繁出沒，若殘骸落入中俄，恐會被其進行「逆向工程」破解F-35A最先進科技，並運用在其自身的匿蹤戰機上；而這也是中俄首度有機會在美國境外尋找F-35A，畢竟F-35僅在美國國內墜毀過一次。

英國皇家聯合研究所航空專家布朗克（Justin Bronk）表示，若中俄可取得殘骸，可從中取得的資訊多寡取決於飛機撞擊水面後的受損程度；而F-35的外型與性能特徵早已為眾人所知，但是雷達與其他偵測裝置將會是逆向工程的主要目標。

不過報導指出，即使F-35落入中俄手中，這兩國仍缺乏仍由美國掌握的技能知識，只有部分F-35零件不會讓他們得以複製；而單僅檢測機身特徵，也不一定勢必讓他們確實能製造出如F-35的機身。布朗克表示，F-35用來隱身的纖維鋪層或許會被尋獲，但由於受到衝擊與受海水浸泡，以及感測系統有難以破解的設計，機身最重要的軟體與程式也難以重建。

即使如此，中俄尋獲失事的F-35任何部位，都對美軍是個噩夢。德圖拉說，中國大陸和俄羅斯都有相當卓越的「逆向工程」技術，「特別是中國人，他們更是精通此道」。德圖拉與布朗克皆認同，目前華府、東京、莫斯科與北京當局，正展開一場搶打撈F-35A的競賽。

(中時電子報)