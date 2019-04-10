第14季WSBL超級女子籃球聯賽季後賽今天晚間登場，賽制為3戰2勝制，由例行賽戰績前兩名國泰和中華電信爭冠軍，例行賽後兩名台元、台電爭季軍。

WSBL 從2004年開打至今經歷了14個球季，國泰人壽除了第5季暫時退出聯賽，其餘賽季都帶走冠軍，本季要挑戰9連冠，例行賽國泰菜鳥陳薇安繳出平均單場17.9分佳績，成為得分后，助隊在例行賽以15勝0敗榮登第1。

今年適逢國泰成軍50週年，球隊還要挑戰延續連霸，總教練鄭慧芸表示，並不一定是50週年才有特別意義，打比賽就是要拿冠軍，「要不然我們來幹嘛。」

文祺(左)是電信人氣球星，場上行雲流水的進攻，相當吸引目光。(資料照/中華籃協提供)

中華電信本季有人氣球星文祺回歸，加上潘姿吟、徐千惠等經驗豐富球員，開季獲得不錯成效，例行賽打下9勝6敗，和國泰交手5次都以輸球收場，另1敗則是輸給台元，由於電信例行賽下半季遇到傷兵麻煩，禁區戰力打折，能否撼動國泰霸業，得視臨場發揮。

台元本季處於母雞帶小雞的磨合期，老將劉君儀、蔡佩真、陳萓峰，帶領聯賽最年輕的卓敬和彭曉彤，在例行賽以6勝9敗拿下第3；台電則受到傷病問題、人力短缺，上季和本季例行賽都沒有嘗過勝利滋味，處於跨3季35連敗的低潮，教練林紀妏認為，最重要的是陪著球員成長，學習找出問題、解決問題。

WSBL 季後賽於4月10日、11日、12日（如有需要）在板橋體育館登場，每日2場比賽，第1場比賽時間晚上6點，由台元和台電交手；第2場都是晚上7點40分，由國泰和電信對決，本季季後賽更獲得台灣在地保養品牌「廣源良」冠名贊助，並冠名贊助MVP獎盃，現場也有許多周邊活動，歡迎球迷進場力挺女籃。

本季各項個人數據得主：

得分后：陳薇安（國泰）平均單場 17.9 分

籃板后：黃湘婷（電信）平均單場 9.5 個

助攻后：陳萓峰（台元）平均單場 5.3 次

抄截后：徐千惠（電信）平均單場 2.2 次

阻攻后：黃湘婷（電信）平均單場 1.4 次

(中時電子報)