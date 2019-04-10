民進黨總統初選硬碰硬，總統蔡英文、前行政院長賴清德雙雙登記黨內總統初選，蔡英文日前在官方LINE發文提及2014年縣市長選舉，「現任優先」的成功例子，遭外界認為保障現任的動機不言而喻。對於蔡英文一番言論，作家苦苓痛批「實在看不下去了！」

蔡英文8日晚間在官方LINE發文， 指出2014年是台灣民主的重要時刻，當時三一八學運，擋下了馬政府急欲通過的服貿協議，同樣在該年年底的九合一大選，民進黨保障提名所有連任的縣市長，讓他們沒有後顧之憂專心拚政績，她說「台灣人民再次給了民進黨一個站起來的機會，在地方縣市長贏得十三個席次。」

「實在看不下去了！」，蔡英文「現任優先說」引發作家苦苓不滿，在臉書發文反問，如果2018年縣市長選舉，所有現任首長都競選連任，為什麼會「輸到脫褲」？諷刺小英總統不是在自打嘴巴嗎？

苦苓比喻，就好像一場棒球賽才打到第三局，裁判就要宣布沒收比賽、直接判「英隊」獲勝，那不如乾脆一開始就宣布：由上屆的冠軍隊衛冕成功。苦苓痛批，「你的確可以真的這樣搞，但是你要知道：從此以後，再也沒有人會去看你們的棒球賽了！」

(中時電子報)