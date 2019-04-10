大肚追分國小師生高喊：媽祖婆我愛你

很鐵齒的人為何甘心跟著白沙屯媽祖遶境？原因只有2個字：感動！

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，8日1點20分出發展開進香遶境長征。一名網友在臉書【爆廢公社】分享他跟隨白沙屯媽的影片，表示去年也有發生令人動容的事蹟，今年很高興剛好就在自己旁邊發生。網友說，很多人問「你那麼鐵齒的人？為何只跟隨白沙屯媽祖？」，而這個影片就是答案。

影片中白沙屯媽行經台中沙田路，大肚追分國小師生在門口列隊歡迎，打鼓、高喊「媽祖婆我愛您！」，媽祖聽到師生熱情呼喚，媽祖鑾轎竟然90度轉彎，穿越馬路進入校園，抵達校門口時鑾轎更劇烈搖晃，顯得相當開心。

網友們看到這支影片，紛紛留言表示「白沙屯媽 真的超棒的」、「為何看影片眼淚會一直掉啊！」、「從祂閃過黑心充那次我就信了」、「我雞皮疙瘩全上來 (哭哭哭)」、「令人動容的場面，超感動感覺媽祖神轎過馬路時，是非常無敵開心的 」。

(中時電子報)