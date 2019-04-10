全國廢核行動平台10日針對核廢料處置問題召開記者會，地球公民基金會副執行長蔡中岳點名雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等支持「以核養綠」的縣市首長，是否願意讓所屬縣市存放核廢料並說服民眾接受？質疑他們既要用核電卻不要核廢料的態度，如同「蓋了一間房子卻不蓋廁所」般荒謬。

(中時 )