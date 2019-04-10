點名4縣市長「要核電不要核廢」 環團：蓋房子卻不蓋廁所 11:312019/04/10 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 地球公民基金會副執行長蔡中岳（右）、綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣（左）質疑支持「以核養綠」的縣市首長「要核電不要核廢」邏輯荒謬。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國廢核行動平台10日針對核廢料處置問題召開記者會，地球公民基金會副執行長蔡中岳點名雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等支持「以核養綠」的縣市首長，是否願意讓所屬縣市存放核廢料並說服民眾接受？質疑他們既要用核電卻不要核廢料的態度，如同「蓋了一間房子卻不蓋廁所」般荒謬。 (中時 ) #核廢料 #縣長 #廁所 #核電 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯批去年公投題目 跟弱智差不多 04:102019/04/06 政治 中國第三代核電機組已達10台 保持全球領先地位 15:162019/04/06 政治 陸第三代核電機組 保持全球領先地位 15:562019/04/06 政治 印度總理的廁所大計 04:092019/04/07 政治 安妮跑富豪趴親見少女「吸毒癱廁所」 16:422019/04/08 政治 鄭文燦二度造訪 幫倒數花博衝人氣 17:262019/04/08 政治 日本經團聯要求政府重啟及新建核電廠 22:222019/04/08 政治 日本維新會在雙首長選舉勝出 04:102019/04/09 政治 38歲鈴木直道 日本最年輕知事 04:102019/04/09 政治 失蹤男成無名屍5年 神探警助落葉歸根 09:142019/04/09 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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