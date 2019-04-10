直播》韓國瑜訪美抵舊金山轉機 李佳芬：非常累 11:302019/04/10 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 直播》韓國瑜訪美抵舊金山 大批僑胞接機 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜訪美，不少支持者前往機場送機，高喊「韓市長選總統、救台灣」，氣氛相當熱絡。（圖/本報資料照，陳麒全攝） 高雄市長韓國瑜，9日晚間率市府交流團啟程訪美，11日將在哈佛大學與美方學者進行「閉門會談」，為數不少的僑胞也紛紛來到機場，準備接機，洛杉磯僑胞們一見記者，迫不及待揮舞國旗，高喊「選總統，救台灣」、「台灣安全，人民有錢」！ 韓國瑜訪哈佛 主辦方坦言最重視這2件事！ 網笑翻！黃國昌被農委會列假新聞 對於訪美演講爭議，李佳芬受訪時表示，就是交朋友，13個小時的行程非常累。 (中時電子報) #台灣 #韓國瑜 #洛杉磯 #波士頓 #高雄 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 野生韓國瑜去年孤單吃麵照 網友心酸酸 19:162019/04/06 政治 超小英？網驚：韓這領域總統級！ 13:222019/04/07 政治 挺到底！藍營8黨部表態非韓不可 13:472019/04/07 政治 韓國瑜和許淑華合體 廟宇秒成粉絲會 15:522019/04/07 政治 徵召韓國瑜 網路投票壓倒性喊：應該 20:112019/04/08 政治 對照韓國瑜去年跑行程影片 這些話讓人眼眶濕 05:292019/04/09 政治 韓國瑜提前赴美訪問 韓：獅子搏兔完成美國行 23:372019/04/09 政治 到熱炒朝聖「香辣韓國瑜」 他吃完秒變臉 00:022019/04/10 政治 吳敦義捧殺韓國瑜 04:102019/04/10 政治 一圖看韓國瑜今昔人氣差異！李正皓吐真心話 09:462019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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