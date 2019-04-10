高雄市長韓國瑜訪美，不少支持者前往機場送機，高喊「韓市長選總統、救台灣」，氣氛相當熱絡。（圖/本報資料照，陳麒全攝）

高雄市長韓國瑜，9日晚間率市府交流團啟程訪美，11日將在哈佛大學與美方學者進行「閉門會談」，為數不少的僑胞也紛紛來到機場，準備接機，洛杉磯僑胞們一見記者，迫不及待揮舞國旗，高喊「選總統，救台灣」、「台灣安全，人民有錢」！

對於訪美演講爭議，李佳芬受訪時表示，就是交朋友，13個小時的行程非常累。

(中時電子報)