針對蔡英文總統昨日與美國智庫視訊會議，政大國際事務學院副院長黃奎博今日表示，視訊會議看出來，第一蔡自我感覺良好，只說部分實話；第二是發揮對美統戰，再度對美輸誠。

藍營智庫國家政策研究基金會今日上午舉行「《台灣關係法》40周年座談會：回顧與展望」，黃奎博認為蔡的視訊會議讓他有些感慨，因為整篇沒有看到台灣如何在美中台中扮演和平、互惠的角色。事實上，兩岸關係和平穩定是能夠讓三方達到三贏局面，但是從蔡的演講沒有看到這樣的談話。

針對「蔡自我感覺良好，只說部分實話」，黃奎博指出，蔡在會議裡很正確傳達，台灣在國際上與兩岸關係上被大陸打壓，這樣講是對的。對於外界認為，馬政府時期台灣的國際空間變大，黃奎博認為是沒有，兩岸關係好時，增加國際空間還有限，是「從很小很小，變成很小」。

黃奎博表示，蔡說上述實話，但是有些實話卻沒有說，包含蔡也希望能循過去馬政府時其的模式，參與國際組織；蔡英文否認「九二共識」，導致兩岸關係迅速惡化；以及最近因選舉要到，所以將台灣是主權獨立的國家放在嘴裡，而若蔡不斷這樣講，北京當局會是甚麼反映？

至於「發揮對美統戰，再度對美輸誠」，黃奎博指出，蔡政府釋出認為中共是重大威脅來源，只要是蔡英文當總統，台灣始終會跟美國站在一起。這種一面倒的政策，又遇到美國總統川普不是隨時要抵制大陸之下，台灣在蔡英文主導之下，一面倒向美國，反而漠視兩岸關係對台的重要性。

黃奎博表示，蔡的視訊會議也可能引來兩個風險，包含北京會更加嚴厲打壓台灣；川普知道台灣真是可以被利用的旗子，台灣願意被利用，川普看透的話，台美關係會有更高不確定性。

(旺報 )