67歲鄞姓老翁，多次在北市行天宮廟內、捷運站隨機對參拜、路過女子伸鹹豬手襲胸猥褻，附近上班OL人人自危，但他一再被逮仍不怕，今年農曆大年初七早上，見1女香客在行天宮內殿跪拜，竟在神明面前，捏了她屁股一把，女子不甘受辱提告。台北地檢署今依違反性騷擾防治法起訴鄞翁。

鄞姓老翁已是性騷擾慣犯，他曾於2017年8月13日早上，身穿保全制服對1名行經行天宮捷運站外騎機的正妹伸手襲胸，被害人用腳踹他，他竟回稱「妳上圍很豐滿」，當場被見義勇為的民眾逮獲。

鄞翁因自2017年8月13日、16日、21日4度對女子襲胸等性騷擾犯行，被判刑3月、4月、4月、4月徒刑，台北地院去年5月定執行刑為1年，得易科罰金36萬5000元。

北檢起訴指出，今年農曆大年初七、2月11日早上9時40分，在行天宮內徘徊，趁1名女子在內殿跪拜時，用左手抓捏她左臀部2至3秒，性騷擾得逞。事後女子報警提告。

檢方指出，鄞翁涉犯性騷擾防治法「乘機觸摸」罪嫌，因他曾犯性騷擾案件被判有期徒刑執行完畢，5年內再犯性騷擾案，屬於累犯，應加重其刑，但因司法院大法官宣告累犯規定違憲，請求法院裁量是否加重最低本刑。

(中時 )