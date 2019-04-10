勞工處以「彰化真美好、移工齊打拚」為主軸的移工系列活動，讓外籍移工感受台灣人的溫暖以及感謝外籍移工在工作上的付出。（吳敏菁攝）

勞工處安排「彰化真美好、移工齊打拚」為主軸的移工系列活動，還端出充滿異國風味的美食。（吳敏菁攝）

彰化縣外籍移工5萬5885人，為全國各縣市第6多。彰化縣政府勞工處提供多元、友善職場環境，策畫多場活動，首場13日於鹿港文武廟前廣場舉辦「多元文化同盟會」，6月舉辦「歡慶印尼開齋節」，9月中秋節前夕邀集「相揪逗陣看電影」，邀請移工參與，也歡迎縣民一起來感受異國風情。

彰化縣傳統製造業密度高，外籍移工已是勞動就業市場內重要工作夥伴，勞工處以「彰化真美好、移工齊打拚」為主軸的移工系列活動，讓外籍移工感受台灣人的溫暖以及感謝外籍移工在工作上的付出。

首場4月13日在鹿港文武廟前廣場登場，除邀請彰化縣外籍移工組隊報名，「幸福彰化～多元文化同盟會」，展現東南亞各國音樂歌唱風格與舞蹈特色，也呼應4月是東南亞國家盛大舉辦傳統「泰國潑水節」，特別規劃神射水槍手等趣味競賽及浴佛祈福儀式，祈求順利平安。

除了多元文化同盟會外，接著慶祝印尼新年，6月舉辦「前進彰化～歡慶印尼開齋節」由穆斯林精神講師主持祈福儀式，完成齋戒的功修外，亦安排印尼傳統舞蹈表演與美食。

第3場規劃9月中秋節前夕結合法令宣導辦理「幸福彰化～相揪逗陣看電影」活動，紓解外籍移工工作壓力與思鄉之情。

勞工處長吳蘭梅表示，為了讓國人更加了解移工來源國的文化，尊重民族特質，體驗異國文化之美，並讓雇主更加瞭解聘僱外籍移工應注意的法令與資訊，在聘僱上沒煩惱，外籍移工也能安心工作，共同展現美好彰化，打造友善、包容的城市價值。詳情可上彰化縣政府勞工處網站。

(中時 )