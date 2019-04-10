2019台北米其林指南名單今揭曉，今年入書餐廳達127家，比去年110家，多17家，目前奪一星的有Impromptu by Paul Lee 、logy、山海樓、大腕等，但主辦單位發生小錯誤，將大腕誤植為大碗，讓現場業者錯愕。

一向強調精準的米其林也會凸槌 。大腕今年是連莊摘一星，但主辦單位在投影介紹時打錯字，將大腕誤植為大碗。

此外，去年也奪一星、但缺席的明福台菜，今年出席領獎，獲得最多掌聲。

餐飲界譽為美食聖經的「米其林指南」(Le Guide Michelin)，於去年首度在台北舉行後，今年進入第二屆。今在文華東方酒店召開記者會，公布最新名單。

米其林指南評鑑制度分為3個星等，一星代表「代表同類別中出眾的餐廳」、二星為「廚藝高明、值得繞道前往」，三星則為最高星級，代表「餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪」。最新消息是今年台北有127家餐廳入選。

一星得主合影(姚舜攝)

二星得主合影(姚舜攝)

(工商 )