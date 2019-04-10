民進黨台南市立委初選昨日舉行協調會，有多人表態參選的第一、四選區協商結果都破局，參與黨內初選登記者都表示將參選到底，其中參與第一選區的前副市長顏純左與前市議員賴惠員一度槓上，顏指賴現職民治市政中心辦公室主任，濫用公務資源進行競選活動，賴惠員上午也舉行記者會喊冤，指顏才是帶職參選鼻祖，希望不要再有抹黑選風。

顏純左昨晚在協調會上指初選不公，賴惠員利用上班時間從事初選活動，他多次向市長黃偉哲反應未果。

賴惠員結束一早在後壁義賣鳳梨的行程後就返回服務處開記者會，針對顏純左提出的質疑，賴惠員說希望顏不要再抹黑，現在民進黨最需要的是團結，而不是互相攻訐的惡質選風，不管未來任何人在初選出線，競爭對手都應該支持。

賴惠員表示，自己從4月1日到5月1日都請假，且初選活動都是利用放假時間，也不曾調度公務車，連公務手機都不曾使用過，也會找尋適當時機辭去現職專心投入初選。

話鋒一轉，賴惠員指出顏純左不實抹黑，其實他才是帶職參選的鼻祖，2008年擔任副縣長時參選縣長、2014年以副市長身分參選黨部主委，後來也濫用職權，2018年台南市長黨內初選時還以咖啡事件污蔑當時對手黃偉哲，是「做賊的喊捉賊」，高分貝喊話要他不要再打這種烏賊選戰；顏純左陣營則將在稍後舉行記者會還原昨晚協調會現況並做出相關回應。

(中時 )