立委黃國昌。（姚志平攝）

農委會10日前往立法院經濟委員會專案報告防治假消息假新聞，針對報告資料中把時代力量立委黃國昌臉書發文「領犬員不足，還要掃犬舍」列為爭議訊息，出席的農委會主委陳吉仲當場向黃國昌鞠躬道歉。

(中時 )