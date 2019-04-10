農委會主委陳吉仲向立委黃國昌就爭議訊息一事道歉 17:262019/04/10 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農委會主委陳吉仲。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委黃國昌。（姚志平攝） 農委會10日前往立法院經濟委員會專案報告防治假消息假新聞，針對報告資料中把時代力量立委黃國昌臉書發文「領犬員不足，還要掃犬舍」列為爭議訊息，出席的農委會主委陳吉仲當場向黃國昌鞠躬道歉。 (中時 ) #黃國昌 #農委會 #報告 #道歉 #農委會主委 也許您會感興趣 推薦閱讀 《快評》想跟中共談和平就是投共？黃國昌在罵陳水扁嗎？ 03:042019/04/06 政治 大甲媽遶境 柯P跛腳 王世堅喊話：質詢火力會減半 16:332019/04/09 政治 酪農即起開放引進外勞 農業外展最快5月上路 22:132019/04/09 政治 農委會擬設防制假訊息作戰小組 04:102019/04/10 政治 雙重標準 有什麼資格打假 04:102019/04/10 政治 網笑翻！黃國昌被農委會列假新聞 08:052019/04/10 政治 黃國昌發假新聞？陳吉仲道歉 11:592019/04/10 政治 農委會秘密會議理由曝光 竟是怕被外界攻擊 15:312019/04/10 政治 柯黑議員王世堅送行李箱 要柯文哲打包走人 16:142019/04/10 政治 東區商圈沒落 王鴻薇引韓競選名言痛批柯P 15:352019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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