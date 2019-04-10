國民黨立院黨團9日在立法院提案將前總統陳水扁解除保外就醫，但提案被民進黨立委以多數封殺，國民黨立委賴士葆10日在黨籍議員羅智強、游淑慧及鍾沛君陪同下召開記者會，痛斥陳水扁可以理直氣壯罵韓國瑜25分鐘，顯然身體很硬朗，他們現在就是一個訴求，「2020把民進黨死當，把阿扁關回去」。

賴士葆指出，陳水扁完全違反當初保外就醫的四不原則，不演講不上台不講政治，且陳水扁透過影片狂罵高雄市長韓國瑜25分鐘，顯然「中氣十足，儼然一尾活龍，絲毫看不出一絲絲病容。」

另外，針對國發會主委陳美伶在立法院正式說以後身分證沒有國旗，賴士葆表示，這是天大玩笑，道道地地的台獨，假裝復中華民國，實際上是毀中華民國，他將會提案修法，要求身分證一定要有中華民國青天白日滿地紅的國旗。

羅智強表示，法律之前人人平等，但是陳水扁比其他人更平等，所有受刑人保外就醫，康復了就應該關回去，但陳水扁頭好壯壯四處評論政治，顯然他有特權繼續「指點江山」，而且台灣身分證有國旗符號已經30年，蔡英文無緣無故要把它拿掉，甚至他們想在台北市租公車廣告，業者卻說怕公運處會反對。

他質疑，「死當民進黨，關扁護國旗」這10個字有違反哪個法律？這不是人民的言論自由嗎？游淑慧也說，去年選舉時要公車廣告「管中閔上台，吳音寧下台」，同樣遭到台北市政府以「有害善良風俗」為由封殺，他們明天會在議會質詢柯文哲，要他說清楚台北是否還是一個言論自由的城市。

(中時 )