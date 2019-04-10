在道路上施工，切勿便宜行事，該有的設施、人力千萬不能少，否則不僅可能害到他人，也會讓自己陷入訴訟的麻煩！宜蘭游姓男子擔任某疑造工程公司的專案經理，負責工程現場巡察及進度管理，但卻未在施工現場設置警示號誌及照明等設施，導致陳姓機車騎士不慎撞上施工告示牌，造成顱骨、顏面骨折及腦出血等嚴重傷害，游姓經理不僅得面臨民事賠償責任，另被檢察官依過失傷害罪起訴。

根據檢查端調查，被告游某所任職的某營造工程公司，向宜蘭縣政府承攬廣興抽水站新建工程，游某則擔任羅東鎮北成橋南端上橋施工處的工地負責人，卻未確實做好施工區道路阻斷、導引及管制工作，也未依規定設置能見距離須大於150公尺的照明裝置，導致陳姓騎士在去年10月2日晚間10點多行經施工處時，因施工警示燈具亮度不夠，直接撞上施工告示牌及電動旗手等設施。

陳姓騎士這一撞傷得相當嚴重，包括頭部外傷併腦出血、顱骨及顏面骨骨折、認知功能障礙、四肢無力等重大難治等傷害，其配偶也據此委請律師提告。

游某雖否認有業務過失致重傷害等犯行，並辯稱現場護欄及警示號誌等設置都符合相關規定，告訴人所指稱現場亮度不足只是主觀認定，但經檢察官詢問現場目擊者等相關證人，以及檢視台北區監理所的車禍鑑定意見書，認定游某確實未做好相關安全工作，已觸犯刑法業務過失致重傷害之罪，並將游某提起公訴。

(中時 )