華裔醫生杜大衛（David Dao）周二首次公開接受訪問。

美國聯合航空（United Airlines）乘客被暴力趕下飛機事件發生兩年引起眾怒，華裔醫生杜大衛（David Dao）周二首次公開接受訪問，首度露面表示，事件發生好幾個月後，他都不太能夠去觀看同機乘客拍攝的事發影片，因為一看就哭；他也提到，當天拒絕下機是因為覺得受到歧視。

兩年前的4月9日，杜大衛乘搭聯合航空登機就坐後因拒絕將座位讓給臨時登機的聯合航空員工，遭地面安保人員強行拖下飛機並受傷。他被拖走時血流滿面的畫面在網上瘋傳，今早接受「早安美國」訪問的他是他2017年該事件發生以來，第一次公開露面並說出事件經過，他說，不會後悔這樣做，也因為他的堅持，聯航之後對此道歉，並跟杜大衛達成和解協議，又提出政策改革，包括禁止機組人員在沒有安全及保安理由之下趕乘客下機。

他說已忘記事件大部份細節，但說康復過程「可怕」，至今仍有失眠，無法集中精神，平衡力亦有問題。他遭受了腦震盪、口鼻撕裂，還有幾顆牙齒也被打落，受傷後的幾個月「很可怕」，他表示，醫院工作人員還對他進行了自殺監視，後來他花了好幾個月學習走路。回想起那件事，他慶幸事件由最初壞事變成好事。最後聯航總裁穆諾茲(Oscar Munoz)說，當天看完杜大衛機上遭暴力對待影片後，「自己也覺得羞恥」。

(中時電子報)