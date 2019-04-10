補教名師高國華去年底指控徒弟高偉，涉嫌教唆職員痛毆他，事後高國華報警提告，但台北地檢署調查，認定高國華身上的瘀傷為舊傷，今將被控傷人的補習班林姓班主任不起訴；至於高偉被控教唆傷害部分，仍在調查中。

高國華控稱，高偉涉嫌教唆林姓班主任將他打得渾身是血，害他後腦勺重擊電梯內側。高偉則反駁指高出獄後，曾3度到補習班向他要錢，並質疑他搶走學生。

檢方勘查補習班監視器畫面，發現當時高、林曾有肢體接觸，在電梯附近推擠，雖錄到林將高推到電梯，但高國華的頭部及身體並未碰撞到電梯；另高國華雖指控其手部瘀傷及破皮，但瘀傷經查為舊傷，破皮則可能是拉扯時被衣袖摩擦所致，難以證明是林男所傷。

高國華說，25年前他親手提拔當初在台中小補習班教數學的周姓徒弟，讓周接下自己補習班的高中數學老師，也幫周取藝名為高偉。但近年師徒因補習班招生反目。

(中時 )