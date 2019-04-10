效力於馬林魚的陳偉殷今(10)日登板中繼，對戰紅人上演生涯最慘烈一戰，其中第6局陳偉殷對上紅人當家球星瓦托（Joey Votto），投出一顆觸身球狠狠砸中他的右肩，眼看瓦托拎著棒子走向陳偉殷，連主審都以為要開戰了，但下一幕卻讓人覺得超暖心。

6局下半，陳偉殷面對熱愛回嗆球迷、惡名昭彰的紅人當家球星瓦托，投出90英哩(約 145公里)的失投速球，命中瓦托的右肩，瓦托立刻拎著棒子走向陳偉殷，連主審都脫下護具想要阻止瓦托的脫序行為，沒想到下一秒瓦托竟撿起球輕拋給陳偉殷，再慢慢跑向一壘，現場球迷也為瓦托的舉動歡呼。

紅人球團立即在推特上傳這幕超暖心小插曲，稱讚瓦托是個「大好人」，連大聯盟臉書粉絲專頁也分享，稱瓦托是個傳奇。網友也紛紛對瓦托的舉動表示讚賞，認為他雖然偶爾會有「霸凌」球迷的舉動，但還是個很酷的好人。同時也有不少球迷為陳偉殷捏了一把冷汗，還以為瓦托真的是要開戰了。

Nice guy, Joey Votto. pic.twitter.com/BjEaFbEKge — Cincinnati Reds (@Reds) 2019年4月10日

(中時電子報)