台中市政府環保局今年1月、3月間針對台電台中火力發電廠排放的廢水進行抽檢，結果發現廢水中的硝酸鹽超標，其中，最老舊的1至4號機組超標情況高出標準值的1倍，將可能導致水質嚴重優養化、造成魚貝類中毒，市府將祭出重罰、也不排除勒令中火相關機組停工。

台電回應指出，去年下半年至今年因進行空汙改善相關調整方案，才會在廢水排放中增加液態氨氣的使用，未來將針對空汙、水汙染狀況雙管齊下，擬定短、中、長期的改善方案，但若市府真勒令1至4號機停工，對供電衝擊將會非常大。

環保局長吳志超10日上午到台電中火汙水放流口簡報，他表示，市府今年1月間成立跨課室的聯合稽查，針對空氣、水及相關汙染情況進行深度稽查，結果1月的稽查發現中火5至8號機排放的汙水硝酸鹽濃度達68.9、較標準值50高出些許。

吳志超說，環保局除對中火開罰26萬元，也勒令限期改善，但直到3月6日、稽查人員再度複查，中火不但沒有改善，且排水孔處的硝酸鹽濃度更高達98；而到3月下旬、稽查人員再度前往抽樣，中火疑因為躲避抽檢，竟連續3天不排放廢水，抽檢人員等了3天，才取得1至4號機的汙水樣本，硝酸鹽濃度高達109、超出標準值的2倍。

吳志超說，硝酸鹽對水中生物來說是營養源，會使得生物吃了後漲得更好，卻也導致水藻類優養化，之後會產生毒素被魚貝類吸收，70年代的台灣就曾發生民眾吃了貝類中毒的情況。

對於中火連續被查出水汙染超標，市府強調，將待11日台電提出陳述後進行處置，因其情節重大，將祭出重罰、最高可裁罰2千萬元，也不排除勒令1至4號機組停機。

(中時 )