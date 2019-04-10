黃國昌發假新聞？陳吉仲道歉 11:592019/04/10 中時電子報 江昭青 、中時、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農委會主委陳吉仲道歉。(圖／姚志平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農委會赴立法院經濟委員會進行防治假消息假新聞專案報告時，因提供的資料將立委黃國昌的臉書發文「領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍」列為假訊息，黃國昌因此昨天在臉書痛批。農委會主委陳吉仲今在立法院鞠躬道歉，說是幕僚的作業疏失，黃國昌則指接受道歉。 《聯合新聞網》今報導，陳吉仲表示，黃國昌講的和寫的完全正確，他鄭重跟黃國昌鞠躬道歉，因為幕僚的作業疏失，他當然要負責督導的責任，造成對黃國昌的傷害，他鄭重道歉。 網笑翻！黃國昌被農委會列假新聞 (中時電子報) #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 靜待斡旋 洪耀福對卓有信心 01:332019/04/06 政治 臉書咒罵鄭孟洳 無業男落網 04:102019/04/06 政治 初選恐被擋？賴清德臉書強硬表態 09:422019/04/06 政治 林濁水臉書怒嗆民進黨 網驚：賴神GG了？ 13:492019/04/06 政治 陸買粉專？羅智強揭真相：1450們 不要裝了 04:142019/04/07 政治 被諷蛇鼠一窩 陳菊控告女星張琍敏 13:212019/04/08 政治 臉書PO286字道歉 郭彥甫： 我沒有任何煎熬 11:332019/04/09 政治 微博出現「王世堅」世堅：別假冒帳號 16:012019/04/09 政治 總統選舉與惡的距離 04:102019/04/10 政治 網笑翻！黃國昌被農委會列假新聞 08:052019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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