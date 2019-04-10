農委會赴立法院經濟委員會進行防治假消息假新聞專案報告時，因提供的資料將立委黃國昌的臉書發文「領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍」列為假訊息，黃國昌因此昨天在臉書痛批。農委會主委陳吉仲今在立法院鞠躬道歉，說是幕僚的作業疏失，黃國昌則指接受道歉。

《聯合新聞網》今報導，陳吉仲表示，黃國昌講的和寫的完全正確，他鄭重跟黃國昌鞠躬道歉，因為幕僚的作業疏失，他當然要負責督導的責任，造成對黃國昌的傷害，他鄭重道歉。

(中時電子報)