立法院社福衛環委員會今（10）日上午邀請環保署做專案報告，主要是針對地方焚化廠升級整備的執行情形。國民黨立委陳宜民卻質疑環保署的一項「民眾政策溝通及輿情風險管理」標案，已在3月12日公告，預定4月12日招標，總共編列980萬元預算，目的是要養網軍對付環團和民眾。環保署長張子敬表示，這是要加強運用社群媒體和民眾溝通，宣導政策，並包括訓練員工的費用。

陳宜民強調，像勞動部是由部內人員自行上網說明相關政策、回應民眾的回題，不另外編列大量預算。環保署為何需要這麼多錢來對外招標，委外辦理與民眾溝通公共政策及管理輿論的工作，這根本是養網軍的做法。

環保署表示，這項標案主要是針對現有的臉書粉絲網頁及Line做改善，包括製作影片、圖卡等，讓網頁內容活潑化、接地氣，讓民眾願意停留在網頁，達到雙向溝通的效果。另外還會辦理3場座談，請外面的專家來上課，訓練署內各單位約180位員工，如何運用網路宣導政策，用比較有溫度的方式與民眾互動。否則網路上的粉絲網頁相當多，太過制式僵化的運作方式很容易會被民眾放棄，達不到預期的效果。

張子敬也強調，編列這筆預算絕不是要養網軍、帶風向，標案內容包括訓練署內員工熟悉社群媒體的運作，宣導政策並回應民眾質疑。而且每位員工本來就有自己的工作，也不一定都擅長運用網路，這部分確實需要外界專業人士的協助。

(中時 )