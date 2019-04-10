脹胃不適、消化不良時，許多人都會自行服用胃藥，不過醫師警告，長期服用胃藥不是明智之舉，不但會影響營養吸收率，更嚴重的是，服用三年以上，胃癌風險恐大增8倍！

根據統計，國內平均每年吃掉3億6千萬顆腸胃藥錠，《每日健康》報導，鴻馨診所院長吳佳鴻表示，過度抑制胃酸並非好事，胃酸除了消化食物，還能幫助身體吸收維生素B12，鎂、鈣、鐵等礦物質，消滅外來細菌，若沒搞清楚原因就亂服胃藥，恐怕引發食物過敏、腸道黏膜受損、胃癌、心血管疾病，甚至失智症等問題。

美國國家癌症研究所研究發現，胃藥成份中常見的「氫離子幫浦制酸劑」（PPI），因為制酸功能高達95%，長期服用不但會影響營養吸收，還會增加胃癌風險，長期服用一年，胃癌風險多5倍、兩年6倍、三年則高達8倍，尤其曾感染幽門螺旋桿菌的患者，更不可濫用胃藥。

吳佳鴻提醒，腸胃道問題最主要來自於飲食和生活型態，想改善腸胃道健康，最重要的還是減輕壓力、調整生活和飲食習慣才能治標，若長期有胃病問題最好就醫檢查，沒有搞清楚原因就自行買胃藥服用、抑制胃酸，恐怕會引起反效果。

(中時電子報)