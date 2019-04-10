新北市唯一原住民自治區烏來區，去年「九合一」選舉中，周守信以1460票險勝對手19票當選烏來區長，檢方認為周涉嫌在選舉中以補貼競選費用，和區長祕書為對價，涉嫌「搓圓仔湯」，要對手放棄競選，案經台北地檢署提出當選無效訴訟，台北地方法院今(10)日審結，合議庭認定檢方提出的事證不足證明周守信涉搓圓仔湯，要對手放棄祝，判決駁回檢方提出的當選無效訴訟。

去年的九合一選舉，新北市烏來區區長選情緊繃，檢調接獲檢舉，指參選烏來區長的周守信，涉嫌在選舉期間，透過樁腳要和票源重疊的競選對手陳勝財行求賄賂，要陳放棄競選，認定周選反選罷法97條規定，依選罷法１２０條規定，提出當選無效訴訟。

但北院選舉法庭審理後，認為檢方提出的事證，無法證明周守信涉有指控的「搓圓仔湯」行為，在事證不足下，今(10)日判決駁回北檢提出的當選無效訴訟。

(中時 )