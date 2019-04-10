「2018年全球房價最貴的城市在哪裡呢?」又來到麻辣後宮傳快問快答的時間。經過上次的房事大洗禮，大家這集有沒有比較進入情況呢?

▲麻辣後宮傳的成員越來越強大啦!連大根都加入了!更有趣更精彩的內容都在這裡!(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

黃旭:「摩納哥，單純覺得那邊房價最高!」

大根:「應該是香港吧!住過香港飯店的人都知道，房間的空間都偏小，而且入住價格昂貴，由此可推測房價應該比台北還昂貴。」

成語蕎:「我覺得應該是新加坡，因為新加坡土地狹小，但是居住人口密集，所以應該是房價相對高。」

李懿:「我覺得應該是香港，因為香港地狹人稠。」

光是第一回合，大家意見就非常分歧了!

接下來第二題:

「台北平均房價，現在一坪大約是多少錢?」這題果然大家的答案就差不多了，受訪者大都認為「40萬」的價格偏低，「70萬」的價格又偏高，所以取中間值，當然就是「50萬」!你猜對了嗎?

人長得帥，不管作任何動作或是表情都讓人覺得好療癒。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

第三題，可說是房產冷知識了。

「根據內政部的調查，全台姓氏中，哪一個姓氏的人擁有最多不動產?」

黃旭:「陳，按照比例來說姓『陳』的比例最高，應該擁有房地產的比例也最高。」

大根:「林，感覺姓林的親友人數是比較高的，例如:大家的熟悉的『林家花園』之類的。」

成語蕎:「林，根據直覺猜的。」

李懿:「吳或王，似乎這兩個姓氏的人都是名人居多，所以一個人名下就有眾多不動產。」

到底答案是什麼呢?

(中時電子報)