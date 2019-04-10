「2018年全球房價最貴的城市在哪裡呢?」又來到麻辣後宮傳快問快答的時間。經過上次的房事大洗禮，大家這集有沒有比較進入情況呢?
黃旭:「摩納哥，單純覺得那邊房價最高!」
大根:「應該是香港吧!住過香港飯店的人都知道，房間的空間都偏小，而且入住價格昂貴，由此可推測房價應該比台北還昂貴。」
成語蕎:「我覺得應該是新加坡，因為新加坡土地狹小，但是居住人口密集，所以應該是房價相對高。」
李懿:「我覺得應該是香港，因為香港地狹人稠。」
光是第一回合，大家意見就非常分歧了!
接下來第二題:
「台北平均房價，現在一坪大約是多少錢?」這題果然大家的答案就差不多了，受訪者大都認為「40萬」的價格偏低，「70萬」的價格又偏高，所以取中間值，當然就是「50萬」!你猜對了嗎?
第三題，可說是房產冷知識了。
「根據內政部的調查，全台姓氏中，哪一個姓氏的人擁有最多不動產?」
黃旭:「陳，按照比例來說姓『陳』的比例最高，應該擁有房地產的比例也最高。」
大根:「林，感覺姓林的親友人數是比較高的，例如:大家的熟悉的『林家花園』之類的。」
成語蕎:「林，根據直覺猜的。」
李懿:「吳或王，似乎這兩個姓氏的人都是名人居多，所以一個人名下就有眾多不動產。」
到底答案是什麼呢?
(中時電子報)
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