閉門座談不是演講？針對前民運人士王丹質疑高雄巿長韓國瑜所謂的去哈佛大學「演講」只是閉門座談不是演講，高巿府新聞局長王淺秋10日回應，即使閉門座談也是有20至30分鐘的演講，這是每個人對演講形式認知的不同。

王丹先是以自己沒收到費正清中心的通知，也沒看到有公告，因此在臉書粉絲專頁發文質疑韓國瑜「根本就是唬爛」，後來高巿府出示正式的邀請函，他又隨即針對受邀內容提到的「Closed-door briefing」提出反擊。

對於王丹指「Closed-door briefing」只是閉門座談，認為高巿府演講和座談都分不清，王淺秋受訪強調，即使是閉門的briefing，前面還是有20至30分鐘的演講，後面並開放QA，這是每個人對於演講形式認知上的不同。

王淺秋表示，高巿府從來沒有吹噓韓巿長到哈佛是要跟幾千甚至幾萬人演講，一開始就完全尊重邀請單位安排的形式，也沒認為這場演講就是獨一無二、要跟誰比較，而是定位在學術交流，珍惜這次受邀機會，分享民主經驗。

(中時 )