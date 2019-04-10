各食物熱量比較圖。(翻攝招名威教授毒理專家臉書)

工作繁忙許多人會用麵包果腹。專家表示，麵包屬發酵食品，多用精緻澱粉製成，消化快血糖變化大，吃完2、3小時後就會產生飢餓感，且麵包多添加奶油等油脂，專家提醒，「一次吃兩個麵包，熱量比排骨飯還高」。

毒理專家招名威在臉書粉絲頁上表示，很多上班族為了方便，三餐會隨便買個麵包果腹，以為少吃就能減肥，但他表示，「一次吃兩個麵包，熱量比排骨飯還高，如果沒有超量的運動，根本不可能代謝掉這些油脂產生出來的熱量」。

招名威解釋，麵包屬於發酵類的食品，其中除了麵粉、水還有糖及油脂等材料，此外，多數麵包製作，大多會使用「精緻澱粉」，其膳食纖維僅剩全麥麵粉的20%，他更說到，精緻澱粉消化吸收速度快，血糖變化大，麵包吃完2、3小時後就會產生飢餓感，但熱量卻是超標的，這對於要健康和要瘦身的人來說都是不好的。

招名威表示，一般烘焙店所製造的麵包多是沒標示製造成分，很可能不知不覺就吃下過多的精緻澱粉、色素、奶油、氫化油、益麵劑、香精、糖，還有卡路里。他建議，適度的飲食最重要，並挑選有安全認證及含量標示的麵包，不僅可確保來源更能控制熱量，吃的安心健康。

(中時電子報)