維持乾淨清潔的環境，是地方政府最基本的責任，頭城鎮公所今年分別獲得環保署補助一輛最新型的油、電複合式回收車，另獲得東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處所贈與的2輛回收車，鎮長曹乾舜10日上午親自為3輛回收車舉行啟鑰儀式，投入全鎮環保服務行列。

頭城鎮有5條收集垃圾及回收清運路線，共有11輛清潔車與12輛資源收回車調度運用，今年進一步獲得環保署補助添購第一輛「油、電式回收車」，具有環保、省油、低度噪音等特點，在執行家戶回收清運工作時，不僅有效節能，碳排放量更超低，充分達到低碳節能無污染等特性。

此外，頭城鎮是東北角海岸國風景區的重要旅遊帶，藉由機關合作及資源互助，東北角管理處贈與鎮公所2輛二手回收車，讓鎮公所對轄內及東北角旅遊帶的環境維護及車輛調度更為順暢。

鎮長曹乾舜表示，環境保護是永續發展、刻不容緩的工作，老舊車輛的汰舊換新，除了能降低開銷節省公帑，對於環境維護、清潔人員的工作安全，及服務品質均有顯著的提升，頭城鎮更是全台唯一「陸、海、空3D旅遊經典小鎮」，期待大家都能夠將日常作息所產生的大量生活垃圾確實分類處理，共同愛護並珍惜這一塊土地。

(中時 )