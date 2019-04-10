華視公司前總經理郭建宏，去年不滿遭董事會拔官，認為公廣集團董事長陳郁秀，在華視大廳開記者會指他「無法落實公廣集團經營理念」等7大罪狀，使他名譽受損，自訴陳郁秀涉嫌加重誹謗，台北地方法院今(10)日審結，認為陳郁秀言行並末涉及誹謗，判她無罪。可上訴。

去年1月11日華視召開董事會，董事會評核上任僅1年的總經理郭建宏的七大罪，包括「領導力較不足」、「管理能力可再加強」、「對於董事會及監事會議結論未能適時執行」、「預算編列缺乏正確性」、「節目製播缺乏前瞻性及差異性」、「個人交際費用控管」、「缺乏對內部稽核功能的尊重」等，董事會通過「總經理郭建宏不適任案」。

郭建宏當日開記者會反擊，稱他到華視上任時，節目部只剩3個導播、8個攝影師，華視過去10年只開過3檔戲，他找張菲做的綜藝節目創下華視14年來最高收視率，董事會卻用抽象理由要仓下台，涉嫌詆毀名譽，因此到台北地院遞狀自訴陳郁秀涉嫌加重誹謗。

(中時 )