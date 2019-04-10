◎藍提案關扁遭綠封殺 賴士葆：2020死當民進黨

國民黨立院黨團9日在立法院提案將前總統陳水扁解除保外就醫，但提案被民進黨立委以多數封殺，國民黨立委賴士葆10日在黨籍議員羅智強、游淑慧及鍾沛君陪同下召開記者會，痛斥陳水扁可以理直氣壯罵韓國瑜25分鐘，顯然身體很硬朗，他們現在就是一個訴求，「2020把民進黨死當，把阿扁關回去」。

◎韓受邀哈佛演講遭質疑 高市府出示邀請函反擊

高雄市長韓國瑜9日晚間啟程赴美，將在哈佛大學費正清中心發表演說，但民運人士王丹稍早在臉書發文，指他是費正清中心合作研究員，卻從來沒接到韓國瑜要去演講的通知，質疑韓自行放話，「根本就是唬爛」；對此，高市府出示費正清中心的正式邀請函，反批王丹「如同井底之蛙，自己沒看到的就以為世界不存在」。

◎新北市拚經濟！侯友宜拜會經濟部長

新北市長侯友宜10日下午將拜會經濟部長沈榮津，侯友宜10日市政會議後表示，新北市目前有很多跟經濟部有關工作推動中，包括工業區立體化、市場改造，還有水利興建如碧潭水利工程、大漢溪整治方向等，希望在工作指導，還有經費支援得到部長幫忙。據悉，核一與核二問題也會是兩人討論重點。

◎台中沙鹿火燒車 駕駛受困車內成焦屍

台中10日凌晨發生火燒車意外，1輛藍色轎車行經沙鹿區正英路時，疑因長下波失速，自撞路樹後，打橫停在側車道上，隨即起火燃燒。附近住戶深夜聽到巨響，探出門查看，發現熊熊火焰不斷竄出，通報消防隊員到場，撲滅火勢後，在車上發現1具焦屍。

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(中時電子報)