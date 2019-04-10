開車族留意 竹北光明六路改為臨時號誌到7月底 12:312019/04/10 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹北光明六路13處路口號誌設備，即日起至7月底改為臨時號誌。（徐養齡翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹北光明六路13處路口號誌設備，即日起至7月底改為臨時號誌。（徐養齡翻攝） 新竹縣政府為改善光明六路號誌設備，即日起至7月底，西自中華路起、東至國道交流道等13處路口號誌，將陸續改為路側臨時號誌，呼籲用路人遵守臨時號誌運作，維繫交通安全。 縣府表示，交旅處執行「光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫」，以天空纜地下化、共桿減少桿件量為主要目標，並增加路名導引牌面等優化工程，目前調整為臨時號誌，請用路人多加留意。 (中時 ) #號誌 #光明 #天空 #路人 #地下化 也許您會感興趣 推薦閱讀 都照號誌走？瑪莎拉蒂、國民休旅車黑白對撞 12:272019/04/07 生活 台68二重聯絡道 8日到20日夜間路面刨鋪 13:382019/04/08 生活 超危險公路13年未修 將投5000萬改善 17:012019/04/09 生活 台13線路面破爛 9月起整平 04:102019/04/10 生活 郭雪芙點光明燈盼緋聞退散 04:102019/04/10 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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