竹北光明六路13處路口號誌設備，即日起至7月底改為臨時號誌。（徐養齡翻攝）

新竹縣政府為改善光明六路號誌設備，即日起至7月底，西自中華路起、東至國道交流道等13處路口號誌，將陸續改為路側臨時號誌，呼籲用路人遵守臨時號誌運作，維繫交通安全。

縣府表示，交旅處執行「光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫」，以天空纜地下化、共桿減少桿件量為主要目標，並增加路名導引牌面等優化工程，目前調整為臨時號誌，請用路人多加留意。

(中時 )