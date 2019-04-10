遭查獲毒品小惡魔橘子粉13包。（張妍溱翻攝）

台中市楊姓毒蟲攜毒遭保安大隊員警查獲，他辯稱與友人隨大甲媽遶境祈求平安，沿路擔心太累不敢鬆懈，才拉K提神，當天趁空檔回北屯住處洗澡再陪大甲媽回鑾，未料因自小客違停，遭查獲小惡魔橘子粉13包、K他命6包及毒咖啡包2包（重16．92公克），全案依毒品罪嫌送辦。

保安警察大隊第二中隊中隊員警，日前執行加強取締酒駕勤務，行經北屯區大連路，發現一輛自小客車違規停車，車內29歲楊姓男子，左顧右盼形跡可疑，員警趨前盤查，直覺有異，向員警辯稱剛隨大甲媽祖進香遶境，祈求工作順利、一切平安，絕對沒有非法行為。

但員警發現楊男口袋鼓鼓的，經拍搜發現藏有K他命6包（重16.64公克）並在車內發現小惡魔橘子粉13包（重119．74公克）及毒咖啡包2包（重16．92公克），經以毒品試劑檢測後，均呈現二級毒品安非他命陽性反應，楊男推說毒品是朋友的，供詞避重就輕。

根據了解，楊姓男子3年前開始每年都陪大甲媽祖遶境，當天途中趁空檔回台中住處梳洗，並以K他命提神，攜毒準備重返回鑾行列，卻遭台中市警局保安大隊巡邏查獲，警方告誡，做歹事，媽祖速懲不會保佑的。

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(中時 )