民眾普遍認為巴金森氏症是高齡者的疾病，但根據統計，目前10~15％的病患，確診年齡不到40歲，台大醫院巴金森症暨動作障礙中心主任吳瑞美指出，多數民眾以為巴金森一定會出現「顫抖」症狀，但年輕型患者初期比較不會出現顫抖症狀，反而多表現在肢體僵硬、動作緩慢等，有些病患甚至誤以為是「五十肩」，臨床高達3成患者求診復健科、骨科等，以致延誤治療時間。

現年40歲正雄(化名)，過去曾是事業有成的高階主管，他在3年前確診巴金森病。剛開始出現肩膀痠痛、右手發麻，讓他誤以為是五十肩發作，先至骨科就診，治療後症狀卻不見改善，甚至開始出現右腳步行遲緩、手拿東西不穩的狀況，轉診至神經科才確診為巴金森氏症。

吳瑞美進一步指出，有研究顯示，年輕有「僵硬」與「動作遲緩」明顯症狀的巴金森患者，比起一般巴金森病患更容易罹患憂鬱症，除了與疾病造成左腦功能變化有關外，多數患者一開始對巴金森病都不瞭解，確診當下震驚、害怕等情緒交雜，再加上社會、家庭不理解外在賦予的壓力，更容易使患者沉浸在低迷的情緒中，進而併發憂鬱症。

吳瑞美表示，巴金森病的腦功能損傷雖為不可逆，但只要及早發現、按時回診治療，便能維持正常生活，而工作只要沒有繁複的肢體動作，基本上不會有明顯的影響，患者不須太過擔心，尤其現在已有多種巴金森病的治療方式，會依患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀。

為提升民眾對於巴金森病的認知，台大醫院巴金森症暨動作障礙中心與台灣巴金森之友協會首度合作，以巴金森病友故事改編，發行「勇敢每一天」的歌曲，字字句句寫入真實病友經歷的症狀與心理變化。

吳瑞美呼籲，巴金森若沒有及早發現、治療，恐加速患者出現動作障礙、喪失行動能力，所以 切勿輕忽巴金森病初期徵兆，如出現肢體發麻、刺痛、不自主抖動或肢體僵硬的狀況，應及早優先到神經科求診為宜。

(中時 )