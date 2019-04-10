北市萬華區青年一期公共住宅將於4月11日至4月26日辦理招租作業，都發局此次釋出273戶，房型包括套房170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶，其中於北市就學、就業總計僅13戶，屆時中籤率恐再創新低。對此，都發局表示，近期招租的公宅申請人數都不少，中籤率普遍偏低，但各項比例保留戶標準一致，此次因總戶數較少，導致本市就學就業保留戶較少。

都發局指出，青年一期公宅共有273戶（套房型170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶），其中82戶提供福民平宅現住戶、84戶提供設籍在地區里或於在地區里就業者、81戶提供本市市民及青年創新回饋計畫者，13戶提供本市原住民族、13戶提供本市就學就業者申租。

此外，為回饋在地里民，在地區里保留84戶提供設籍萬華區滿1年以上的民眾申租，其中連續設籍於青年一期公宅在地里日祥里滿一年以上者為2支籤，設籍萬華區其他里滿1年或於萬華區就業的市民為1支籤。

至於租金以市價85折，套房型12坪月租金8100元、一房型15坪月租金1萬300元、二房型21坪月租金1萬4300元、三房型29坪1萬9800元，另依申請人家庭所得分級補貼，以套房行為例，每月最低3400元。

副市長彭振聲指出，青年一期公共住宅是市長柯文哲任內設計、發包、施工、完工的第一個公宅，周邊緊鄰青年公園、馬場町河濱公園，環境及生活機能良好，明日起至4月26日開放民眾申請，預計7月開放入住。

因應先前公宅招租開放民眾看屋人潮擠爆，此次規畫民眾線上預約看屋日期；此外，此次申請開放線上、郵寄、臨櫃等多元管道，民眾可於4月11日上午9時至4月26日下午5時遞交相關資料。

(中時 )