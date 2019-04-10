鄧姓健身教練隱藏已婚身分，與小他15歲的運動型樓姓正妹外遇，多次發生性關係，還會拍下性愛影片留念，甚至標註時間地點，存放在隨身碟裡，結果去年底妻子發現隨身碟，憤而提告2人妨害家庭，台北地檢署今起訴鄧男，樓女則因不知鄧男已婚，獲不起訴。

鄧男曾有2段婚姻，與樓女認識後，多次在摩鐵發生性關係，另在觀音山、台南等地「車震」，鄧男並拍攝2人的性愛影片。

鄧男的第2任妻子，去年離婚後某日無意間發現一個隨身碟，赫見裡面有多部性愛影片，標示影片拍攝時間、地點，還註名「愛愛」、「車震」等字眼，男主角就是前夫鄧男，發現鄧男在與她婚姻存續期間偷腥，控告2人妨害家庭。

樓女直至警方找上門，才發現鄧男已婚，自己是小三，立即封鎖鄧男的LINE及臉書，鄧男被分手後，開始在臉書上公開2人戀情，還不時貼合照，想挽回樓女。

檢方調查時，鄧、樓2人均坦承在影片所述時間地點發生性關係，但樓女辯稱，鄧男騙她已離婚，交往時還常常提及與前妻的相處問題，她才相信鄧男單身，根本不知道自己成了小三；鄧男則否認隱瞞已婚身分。

檢方發現，鄧男確實離過婚，後來才又再婚，與樓女提及與前妻的相處問題並非虛假，才會讓樓女誤信，認定樓女主觀上並無妨害家庭犯意，處分不起訴。

(中時 )