副市長楊瓊瓔說，透過今天教育前瞻發展會議，邀集各界學者討論獎勵中小學教師國內外進修相關辦法，希望讓老師及孩子與國際社會接軌。（陳世宗攝）

教育局表示，會議探討議題包括建構平價優質的育兒環境，改善學前教育政策等。（陳世宗攝）

台中市政府教育局10日舉行108年度台中市教育前瞻發展會議，邀集40多位國內知名教育學者專家；針對建構平價優質育兒環境、建構民眾終身學習管道、建立校長領導培力等議題進行探討，並研議獎勵績優中小學教師國內外全時進修相關辦法。未來辦法完成後，每年預計可核予6位教師帶職公假全時國內外進修。

今天教育前瞻發展會議在惠文高中舉行，包括副市長楊瓊瓔、教育局長楊振昇、前教育部長吳清基等人出席與會。楊瓊瓔說，現代科技資訊越來越發達，市府希望教師有機會進修學習更多新知，進而精進教學。

楊瓊瓔指出，透過今天的教育前瞻發展會議，邀集各界學者討論獎勵中小學教師國內外進修相關辦法，希望讓老師及孩子與國際社會接軌，讓孩子快樂學習成長，也讓家長放心。

教育局長楊振昇表示，會議探討的議題包括建構平價優質的育兒環境，改善學前教育政策；建構民眾終身學習管道，完善多元發展策略；建立校長領導培力系統；獎勵績優中小學教師國內外全時進修研究；培植偏鄉教育創新發展，縮短城鄉差距；引進外籍教師到校服務等。

另外，還有發展科技教育，培育智慧創新人才；推動高級中等學校多元創新產學合作，強化產業界與學校對話等。希望透過會議讓台中教育建設兼俱理論及實務，使教育資源發揮最大效益。

針對獎勵績優中小學教師國內外全時進修研究議題，教育局表示，市府創新規畫獎勵市立中小學績優教師國內外全時進修研究辦法，鼓勵具教學與課程研究績優教師，得提出一學期的國內外進修研究計畫，經審查通過後，核予公假進行國內、外學術或教學實務相關活動進修研究，返校後再提出書面報告並將研究成果進行公開分享，以激發教師領導影響力。未來辦法研擬完成後，每年預計核予6位教師全時國內外進修研究。

(中時 )