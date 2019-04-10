大陸總理李克強9日與歐盟領導人會晤並發表聯合聲明，大陸《環球時報》評論稱，此舉打破此前一些歐美媒體的預測，從盛傳不會有聯合聲明到最終出現一份很全面的聯合聲明，傳遞出的信號相當強大。評論認為，其實陸歐共同利益被美國利益主導的西方輿論大大低估了，歐洲利益只得到相對邊緣的位置。陸歐都需要對彼此關係做出清醒的整理，排除從意識形態到傳統地緣政治思維給彼此關係帶來的種種干擾。

大陸《環球時報》10日發表社評「陸歐聯合聲明『從無到有』傳遞強烈信號」指出，聯合聲明打破了之前一些歐美媒體的預測。最近一段時間歐洲輿論中出現一些對陸歐關係的悲觀議論，但雙方取得的現實進展對彼此關係顯然更具描述力。

評論稱，陸歐之間仍存在不少分歧，但雙方堅持維護合作大局、通過協商處理糾紛的方式顯然更具有建設性，不啻為對當今世界積極而正面的示範。聯合聲明包括了非歧視的市場准入、保護智慧財產權以及5G技術合作等雙方高度關注的問題，讓挑撥陸歐對抗的聲音顯得更加牽強，缺少說服力。

評論認為，美歐是盟友關係，常被描述成「親戚」。但不平等的親戚關係帶來的煩惱有可能比和諧合作朋友之間的問題更加擾人，一種叫做單邊主義的東西成為了國際關係中的突出挑戰。其實陸歐共同利益被美國利益主導的西方輿論大大低估了，歐洲利益只得到相對邊緣的位置。

評論稱，更明確地說，陸歐必須處理好美國這個引力場。陸歐當然沒必要、也做不到「聯手對付美國」，但是陸歐任何一方都不可幻想借助與美國的關係來壓對方，那樣的話對雙方肯定都是有害的。

評論指出，無論陸歐之間有多少現實問題和困惑，雙方關係將更加強有力地往前走，這大概是多數人從中收到的強烈信號。

(中時 )