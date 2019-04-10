據美國之音報導，美國海軍最高指揮官說，美國防部在制訂2020財年海軍預算時充分考慮了大陸對台灣以及整個亞太地區的安全威脅，對此作出了合理、合適的預算安排。軍委會成員喬希·霍利(Josh Hawley)在質詢海軍作戰部長理查森時說，大陸可能對台灣發動會成為既成事實的軍事行動，美國的海軍新預算是否能反映美國做好了應對這種可能性的準備。對此，理查森上將表示肯定。

參議院軍委會星期二（9日）就海軍新財年預算召集聽證會，海軍高級官員們到場作證。國防部3月初提出了一項金額近7200億美元的新財年國防預算，海軍的預算佔其中的2056億美元。這次聽證會的重點是評估美國國防部如何通過這項海軍新預算，充分落實國家國防戰略中提到的美國與大陸與俄羅斯的大國競爭。

軍委會成員喬希·霍利(Josh Hawley)在質詢海軍作戰部長理查森時說，大陸可能對台灣發動會成為既成事實的軍事行動，美國的海軍新預算是否能反映美國做好了應對這種可能性的準備？

對此，理查森上將作出了肯定的回答，「我們今天討論向國會報送這份預算。我們發出的一個重大戰略信息是我們正在審視這個問題，將軍力的規模、能力和備戰狀態結合在一起，聚焦我們在印太地區面對的威脅。」

海軍的這份新預算包括同時添置兩艘新一代福特級航空母艦，以更加快速、更加節省開支的方式維持和鞏固美軍的航空母艦數量和能力。

一些批評人士說，因為大陸正迅速加強打擊航空母艦的導彈能力，美國耗費巨資建造航空母艦可能會得不償失。霍利參議員也針對這個問題質詢海軍作戰部長理查森上將。

理查森說，美國的航空母艦具備充分的防禦和攻擊能力，很適合在西太平洋戰區作戰，「在你所說的那個戰區的高端作戰中，航空母艦是戰區中最不會被破壞的機場。它能每天航行700浬，加大了對手瞄准目標的難度。」

主持聽證會的參議院軍委會主席英霍夫參議員(James Inholfe)在會後對美國之音說，他擔心美軍在西太平洋地區的軍事能力受到限制，但他對國防部提出的這項海軍新預算表示認同。他說：「在我們與中國的關係以及它應如何反映在預算中，我跟制訂這項預算的人們的理念相同。所以我認同這項預算。」

為了控制軍費開支，美國國防部在這份海軍預算中提出尼米茲級的杜魯門號航空母艦提前退役、並放慢添置兩棲艦、第五代F-35戰機。這項做法受到一些議員的質疑。另一些議員則擔心整個龐大的國防預算對其他政府開支項目造出衝擊。

(中時 )