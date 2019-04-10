去年8月台北市「洛德城堡」水上樂園內的漂漂河，發生2名女童遭色狼猥褻事件，檢警根據悠遊卡消費紀錄，循線查獲18歲男子潘姓男子涉案，案經台北方法院審理後，合議庭今(10)日，依2個加重強制猥褻罪判潘應執行有期徒刑3年10月。

2018年8月12日下午，潘男首次在洛德城堡水上樂園內的漂漂河犯案，他見使用游泳圈的女童在他前方戲水，竟尾隨女童至陰暗處，在漂漂河橋下的山洞裡，伺機指侵落單的戲水女童。

檢方調查，潘嫌先以手摀住女童嘴巴，再伸手進女童的泳褲內，強行撫摸女童下體；兩個多星期後食髓知味，在同年8月28日下午，又以相同手法在同一處對另名女童下手；直到女童向父母告狀，有家長在臉書社團上提醒家長注意，全案才曝光。

潘犯罪後自白坦承犯行，北院合議庭審理認為，潘是想發洩自己身心壓力，才對被害人分別為強制猥褻犯行，犯案地點都在兒童頻繁出入的公眾場所，且第一次犯案後約3 周內，又再度犯案，犯案頻率不低。潘僅因自己身心適應不良，就在光天化日下，對無辜女童為性侵害，漠視法律及他人權益，他僅因自我中心的人格特質，在公眾場所隨機挑選落單女童強制猥褻，一錯再錯，不是偶一犯案，難認犯案情狀足以引起社會上一般人同情而顯可憫恕。

合議庭認為，潘雖已與被害人和解並給付完畢，但被告是否與被害人和解與被告犯罪情狀有無顯可憫恕之情，本屬二事，且調解是由被告的父親代理，調解應是被告之父積極促成，自難以調解驟認潘有何積極彌補被害人行為，也不能 僅以調解成立，就說本案確有特殊情形可認潘犯罪情狀犯罪顯可憫恕。本案沒有科以最低度刑仍嫌過重或法重情輕情形，在客觀上也不足以引起一般人同情，沒有刑法第59條規定適用，被告、辯護 請求依刑法第59條規定酌減其刑，沒有理由。

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(中時 )