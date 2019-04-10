北京市第三中級人民法院公開宣判遼寧省前副省長劉強受賄、破壞選舉案一審判決，數罪並罰共判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣120萬元。劉強表示服從判決，不上訴。

判決指出，被告人劉強以受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣120萬元；以破壞選舉罪判處有期徒刑2年，決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣120萬元。對劉強受賄所得財物及其孳息予以追繳，用於破壞選舉犯罪的財物予以沒收，上繳國庫。

經審理查明，2000年至2017年，劉強利用擔任中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司黨委書記、總經理、遼寧省撫順市市長、中共撫順市委書記、遼寧省副省長等職務上的便利及職權和地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受他人給予的財物，折合人民幣共計1063萬餘元。

2011年至2013年1月，劉強為當選遼寧省副省長，利用擔任中共撫順市委書記等職權和影響，採取給予他人財物、打招呼等方式進行拉票賄選，破壞正常選舉活動，情節嚴重，社會影響惡劣。

北京市第三中級人民法院認為，被告人劉強的行為構成受賄罪、破壞選舉罪，應依法數罪並罰。鑒於劉強到案後，能夠如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚不掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

(旺報 )