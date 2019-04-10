4月10日是《台灣關係法》40周年之際，美國之音報導稱，美國國務院發言人於當地時間9日發表講話強調美台關係的重要性，稱「美國始終堅持基於《台灣關係法》和三個聯合公報的一個中國政策。我們認為台灣是一個重要的夥伴，是一個民主的成功故事，是世界上一支向善的力量。」並提到美國在台協會(AIT)將在2019年舉辦為期一年的活動，展現多個美台合作的關鍵領域。

美國之音10日報導指出，美國國務院一位發言人9日表示，「美國始終堅持基於《台灣關係法》和三個聯合公報的一個中國政策。我們認為台灣是一個重要的夥伴，是一個民主的成功故事，是世界上一支向善的力量。」

他還說，為慶祝美國和台灣簽署《台灣關係法》40年來的友誼和夥伴關係，AIT將在2019年舉辦為期一年的活動。活動名為「[email protected]」，每個月都會強調美台合作的關鍵方面，當中包括貿易投資、共同價值觀和教育等多個領域。

另一方面，華盛頓智庫美國企業研究所於當地時間8日也發佈報告，呼籲國會在4月10日《台灣關係法》40周年之際，可通過推行一個多方面的美台關係議程來「重振法案精神」，加強美台經貿、軍事和外交關係。

報告提到，美國在亞洲面臨著完全不同的地緣戰略環境。大陸進行了長達四分之一個世紀的軍事建設，導致亞太地區的力量平衡出現了令人擔憂的變化。

在這樣的大環境下，台灣的獨立與安全對美國至關重要。作為美國重要交易夥伴的同時，台灣在將大陸軍隊控制在第一島鏈內並阻止其向西太平洋施加重大影響方面也有著舉足輕重的地位。

報導提出四點戰略建議，包括就美台自由貿易協定展開談判；確保美台官員會面；對台出售軍武，並邀請台灣參加軍演；確保美國的夥伴和盟國瞭解，促進與台灣的關係和合作是美國政策的優先事項。

(中時 )