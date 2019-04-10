民進黨台南市立委初選昨日舉行協調會，有多人表態參選的第一、四選區協商結果都破局，參與第一選區黨內初選的前副市長顏純左與前市議員賴惠員槓上，賴惠員上午舉行記者會，指顏才是帶職參選鼻祖，希望不要再有抹黑選風；顏純左回應，賴公職身分未滿1年，為何可請1個月假，且4月請假，但3月下旬就藉著公務行程之便，宣傳自己參加黨內初選，是否有瀆職嫌疑，呼籲應在民調前查清。

顏純左指出，他擔任過副縣長、副市長職務12年，對公務人員應依法行政一事相當注意，公務人員登記為公職候選人才能依法請事假，現在只是民進黨黨內初選，還有公職在身，怎麼可以利用上班時間從事競選活動，而且賴擔任公職時間尚淺，按規定也還未有特休假，為何能一次請一個月假，於法無據又是何人准假？市長黃偉哲昨晚協調會上承諾了解，希望能在民調開始前調查清楚。

針對賴惠員指他是帶職參選始祖，顏純左也反駁，2004年民進黨在並未舉行台南縣長黨內初選，他也事前報備過，2014年的黨部主委屬人民團體職務，並非公職選舉，也獲得當時市長賴清德同意，2018的參加市長黨內初選時，他早在1年多前就辭去副市長職務，賴惠員指控是空穴來風，顏純左陣營還整理出賴惠員3月底在臉書直播的截圖，暗指賴瀆職，雙方隔空交火，砲聲隆隆。

台南市政府人事處強調，有關賴惠員登記初選後，是否有利用上班時間從事競選宣傳活動，會全面檢視其差勤是否合乎規範，一切秉公辦理，如有任何問題，將再對外說明。

(中時 )