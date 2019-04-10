大陸教育預算逾2兆 增幅近10％ 13:072019/04/10 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸教育部公布2019年度部門預算，總收支預算約為4562億元（人民幣，下同，約合新台幣2兆950萬元），相較上一年增加約447億元，增幅約10％。 這份部門預算反映的是部本級、75所直屬高校及38個直屬單位等部門的經費收支情況的預算，並不包括中央財政轉移地方的教育專項。 (旺報 ) #預算 #部門 #收支 #增幅 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 漫威粉遍布全球 陸是最大票倉 04:092019/04/07 兩岸 油菜籽淪為犧牲品 04:092019/04/07 兩岸 陸稅局合力6部門 整治電子發票平台管理 20:232019/04/08 兩岸 8日浙江多地最高溫破歷史記錄 00:202019/04/09 兩岸 向大陸漁民索賄 海巡3官員判囚定讞 11:362019/04/09 兩岸 陸下水軍艦總噸位 去年占全球1／3 04:092019/04/10 兩岸 陸高淨值人群壯大 達167萬人 04:102019/04/10 兩岸 陸港觀盤－整裝待發 選股為重 04:102019/04/10 兩岸 若中俄尋獲失事F-35A殘骸 美憂空中戰力遭破壞 11:182019/04/10 兩岸 美海軍指揮官：新預算幫助海軍做好準備 13:022019/04/10 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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