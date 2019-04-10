大陸教育部公布2019年度部門預算，總收支預算約為4562億元（人民幣，下同，約合新台幣2兆950萬元），相較上一年增加約447億元，增幅約10％。

這份部門預算反映的是部本級、75所直屬高校及38個直屬單位等部門的經費收支情況的預算，並不包括中央財政轉移地方的教育專項。

(旺報 )